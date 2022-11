Kind wird in Wiesloch von einem Auto erfasst

Wiesloch. Als ein Kind am Freitagmorgen eine Straße in Wiesloch überqueren wollte, ist es von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Kind kurz nach 7 Uhr die Heidelberger Straße überqueren, um vermutlich nicht den Bus zu verpassen. Diese Situation erkannte der Autofahrer zu spät und kollidierte mit dem Kind. Das Kind wurde durch den Aufprall verletzt und musste Vorort vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Heidelberger Straße in Höhe des Schillerparks war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr eingeschränkt, die Polizei regelte in dieser Zeit den Verkehr.

