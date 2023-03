Kind von Straßenbahn in Mannheim erfasst

Mannheim. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist ein Kind am frühen Mittwochmorgen in Mannheim verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straßenbahnhaltestelle Untermühlaustraße im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt. Hierbei wurde ein Kind verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Das Kind wird durch den Rettungsdienst versorgt.

Der Verkehr auf der Waldhofstraße in Fahrtrichtung Sandhofen wird in die Zeppelinstraße umgeleitet. Es kommt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des der Straßenbahnhaltestelle Untermühlaustraße.