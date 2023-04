Kind von Pkw in Mannheim überrollt

Mannheim. Ein Pkw-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag die Beine eines Kindes in Mannheim-Rheinau überrollt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 42-jährige Pkw-Fahrer gegen 15.30 Uhr in der Straße Dänischer Tisch in eine Parklücke einfahren. Hierbei verwechselte er den Rückwärtsgang mit dem ersten Gang. Im weiteren Verlauf überrollte er mit dem vorderem linken Reifen beide Beine eines auf dem Gehweg spielenden, siebenjähriges Kindes. Noch vor Eintreffen der Streife wurde das Kind durch Angehörige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Kind zog sich diverse Quetschungen und

Prellungen zu und konnte bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei den weiteren Ermittlungen des Polizeirevieres Mannheim-Neckarau stellte sich heraus, dass der Pkw-Führer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dieser muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

