Kind von Auto erfasst

Frankenthal. Ein fünfjähriges Kind ist beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 20.30 Uhr im Bereich der Mahlastraße/Albrecht-Dürer-Ring. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Frankenthal befuhr die Mahlastraße und bog nach links in den Albrecht-Dürer-Ring ab. Zeitgleich überquerte der Fünfjährige den Albrecht-Dürer-Ring, kollidierte mit dem Fahrzeug und geriet dabei unter den abbiegenden Wagen. Nach Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde das schwer verletzte Kind in eine Klinik gebracht. Zur Ermittlung des exakten Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 zu wenden. ott