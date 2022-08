Kind klaut Blumenkübel von Anwesen in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Ein Kind hat am Freitag in Bad Dürkheim einen Blumenkübel von einem Anwesen gestohlen. Die 48 Jahre alte Anwohnerin konnte beobachten, wie ein Fiat Doblo aus Schwegenheim (Kreis Germersheim) vor ihrem Haus im Oberen Finkenpfad anhielt, berichtet die Polizei. Aus dem Auto stieg der Junge aus, der den Kübel vom Gehweg vor dem Haus nahm und in das Fahrzeug packte. Der Fiat fuhr dann einfach davon. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1