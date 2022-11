Kind in Ludwigshafen angefahren - Fahrer geflüchtet

Neuhofen. Beim Überholen einer Gruppe von Fahrradfahrern hat am Dienstagabend ein bisher unbekannter Motorradfahrer das Fahrrad eines 11-Jährigen angefahren. Nach Angaben der Polizei war der Junge gerade dabei über auf die Fahrbahnmitte der Jahnstraße zu fahren, als ihn der Motorradfahrer touchierte. Der 11-jährige Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, zog sich in Folge des Sturzes mehrere Schürfwunden, unter anderem am Kopf, zu. Der Motorradfahrer entfernte sich nach der Tat vom Unfallort. Der Junge wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht.

Bei dem Motorrad handelte es sich vermutlich um eine schwarze "Chopper" mit je einer Tasche links und rechts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 zu melden.