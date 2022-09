Kind in Frankenthal wird von Pkw erfasst

Frankenthal. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend in Frankenthal ist ein Kind von einem Pkw erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 5-jährige Junge gegen 20:30 Uhr unter den abbiegenden Pkw einer 20-jährigen Frau. Laut Polizei, befuhr die Fahrerin die Mahlastraße und bog im Einmündungsbereich Albrecht-Dürer-Ring nach links in diesen ab. Zeitgleich überquerte der 5-Jährige aus Frankenthal den Albrecht-Dürer-Ring, worauf es zum Unfall kam.

Der schwerverletzte Fußgänger wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt in eine Kinderklinik gebracht. Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zur Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich bis 22:30 Uhr gesperrt.