Kind bei Verkehrsunfall in St. Leon-Rot leicht verletzt - Verursacher flüchtig

St. Leon-Rot. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in St. Leon-Rot ist ein 11-jähriger Junge leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Junge gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Adlerweg in Richtung Schulstraße unterwegs. An einer Engstelle kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Als dieses seine Geschwindigkeit an der Engstelle nicht verminderte, wich der Junge nach rechts auf den Gehweg aus. Dabei erfasste das Fahrzeug das Hinterrad des Fahrrades, wodruch der 11-Jährige stürzte. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten nach links in die Mönchsbergstraße davon. Der Junge zog sich leichte Verletzungen am Arm und am Bein zu. Er wurde durch Rettungskräfte am Unfallort behandelt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Van, möglicherweise ein Mercedes V-Klasse, gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1