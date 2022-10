Hockenheim. Bei einem Zusammenstoß gegen 13.40 Uhr nahe des Schulzentrums soll ein Kind nach ersten Angaben der Polizei am Kopf verletzt worden sein. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Bereich der Schubert- und Arndtstraße in Hockenheim - ein Rettungshubschrauber ist bereits angefordert. Die Verkehrsdienst sowie Beamte des Polizeireviers Hockenheim sind zur Unfallaufnahme vor Ort, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1