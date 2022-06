Kind bei schwerem Verkehrsunfall in Gaiberg verletzt

Gaiberg. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Gaiberg ist am Montagabend ein zehnjähriger Junge verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr das Kind gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad talwärts in Richtung der Hauptstraße, wobei es vermutlich seine Geschwindigkeit unterschätzte und im Bereich der Hauptstraße aus der Kurve getrieben wurde. Dabei stieß der Zehnjährige ungebremst in die Front eines fahrenden Kleinbusses. Der 46-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der junge Zweiradfahrer, der keinen Helm trug, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und erlitt mehrere Hämatome und Schürfwunden, war aber ansprechbar. Eine Anwohnerin eilte zur Unfallstelle, setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Das Kind kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Am seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro.

