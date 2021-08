Kind aus Pkw geschleudert

Altdorf. Ein Kleinkind und eine 28-Jährige sind schwer verletzt worden, als ein Mann ohne Führerschein die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto habe sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Sonntag im Kreis Südliche Weinstraße überschlagen und sei zwischen Altdorf und Gommersheim auf einem Feld neben der K 6 liegen geblieben, teilte die Polizei am Abend mit. Die 28-jährige Beifahrerin und ein einjähriges Kind seien aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber habe das Kind in eine Klinik gebracht, hieß es.

Der 41 Jahre alte Fahrer des Autos habe „leichtere Verletzungen“ erlitten und sei wie die Frau ebenfalls in ein Krankenhaus gekommen. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden. Der Mann habe keine Fahrerlaubnis gehabt, schrieb die Polizei. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären. Am Pkw sei vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. lrs