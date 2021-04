Kiloweise Drogen in Wohnung von Bekannter gelagert 

Mannheim/Ludwigshafen. Ein Mann soll kiloweise Marihuana erworben und einvernehmlich in der Wohnung einer Bekannten in Ludwigshafen gelagert haben. Wie das Landgericht Mannheim mitteilte, wurden dort auch andere Drogen und Waffen gefunden. Der Mann soll im Zeitraum von Januar bis September 2020 in 15 Fällen jeweils vier Kilogramm Marihuana mit geringem Wirkstoffgehalt erworben haben, um dieses gewinnbringend im Stadtgebiet Mannheim zu verkaufen. Ebenfalls soll er auch kleine Mengen Kokain und 200 Ecstacy-Tabletten gelagert und verkauft haben.

Am 24.September soll der Angeklagte in der Wohnung in Ludwigshafen sowie in dem dazugehörenden Keller an verschiedenen Stellen insgesamt rund 9,68 Kilogramm Marihuana, etwa 666 Gramm Haschisch sowie 15,4 Gramm Kokain aufbewahrt haben. In der Nähe der Drogen sollen die Angeklagten Pfefferspray, eine Gas-Pistole sowie eine durchgeladene Vorderschaftrepetierflinte, auch bekannt als Pumpgun, aufbewahrt haben. Beide Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft. Prozessauftakt am Landgericht Mannheim wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen beziehungsweise der Beihilfe ist am Donnerstag, 22. April, um 9 Uhr.