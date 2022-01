"Kids and die Knolle": Schulen können sich anmelden

Neustadt. Ob Pommes, Püree oder Reibekuchen: Am Anfang war die Kartoffel, und die steckt erst mal in der Erde. Bis das beliebte Gemüse, in der Pfalz als „Grumbeere“ bekannt, auf die Teller kommt, ist viel zu tun. Was genau, das können Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz jetzt wieder selbst erfahren: beim landesweiten Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ der Erzeugergemeinschaft (EZG) „Pfälzer Grumbeere“ in Kooperation mit dem Deutschen Kartoffelhandelsverband (DKHV).

Ab sofort können sich Grund- und Sekundarschulen in Rheinland-Pfalz für das neue Anbaujahr anmelden. Ergänzend zu kostenlosem Unterrichtsmaterial und Pflanzkartoffeln gibt es für sie erstmals eine „Grumbeere-Quest“, wie die EZG in einer Pressemitteilung schreibt. Hier können Schülerinnen und Schüler online durch die Welt der Kartoffel reisen und spannende Rätsel lösen, allein oder als Klasse. Mitraten ist auch in Form von ausgedruckten Aufgabenblättern möglich.

„Kids an die Knolle“: Jetzt können sich Schulen anmelden. © EZG Pfälzer Grumbeere

„Wer die verschiedenen Level erfolgreich meistert, kann optional an einem Gewinnspiel teilnehmen und beim finalen Projektabschluss Erlebnispreise für die ganze Klasse gewinnen“, informiert EZG-Vorsitzender Hartmut Magin. Für die drei Erstplatzierten gibt es neben einer exklusiven Hofführung mit Busfahrt zu einem „Grumbeere“-Erzeuger 300 beziehungsweise 150 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen.

Verlosung von 15 Hochbeeten

Damit auch Schulen mit wenig Grünflächen bei „Kids an die Knolle“ teilnehmen können, verlost die EZG unter allen Bewerberschulen 15 Hochbeet-Bausätze, die von der Hornbach Baumarkt AG zur Verfügung gestellt werden.

Interessierte Grund- und Sekundarschulen können sich bis 14. Februar für die Teilnahme anmelden. Schulen, die noch keine Einladung erhalten haben, können sich unter www.kidsandieknolle.dkhv.org registrieren. Wer zusätzlich am Hochbeet-Gewinnspiel und der „Grumbeere-Quest“ teilnehmen möchte, erhält Anmeldevordrucke unter Telefon 06321/92 74 70 (E-Mail: info@pfaelzer-grumbeere.de).

In Rheinland-Pfalz gibt es „Kids an die Knolle“ seit 2011. Das Ziel des Projekts ist es laut EZG, „anschaulich und praxisnah Ernährungswissen zu vermitteln“. Seit dem Start haben sich bereits mehr als 700 Schulklassen am Projekt beteiligt und ihre eigenen Kartoffeln gepflanzt. agö