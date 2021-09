„Keschde“ locken an den Haardtrand

Landau. Die Römer brachten sie einst zusammen mit dem Wein in die Region – heute prägen Kastanienbäume vor allem den Haardtrand, wie der Streifen zwischen Weinstraße und Pfälzerwald genannt wird. Wie jedes Jahr vom 1. Oktober bis zum 15. November – wenn die Kastanien reif sind – stehen sie an der Südlichen Weinstraße wieder im Fokus. Dann starten die „Keschde“-Tage, bei denen spezielle Wanderungen angeboten werden und Restaurants kulinarische Highlights rund um die Kastanien anbieten. Eine Broschüre mit allen Informationen ist in den Tourismusbüros entlang der Weinstraße kostenlos erhältlich, heißt es von der Südlichen Weinstraße.

Wanderung oder Bustour

So können zum Beispiel Besucher den Kastanienwald auf dem über 60 Kilometer langen Wanderweg „Pfälzer Keschdeweg“ auf eigene Faust entdecken. Er führt Wanderer durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, von Hauenstein über Annweiler, Eschbach, Frankweiler, Edenkoben, St. Martin und das Hambacher Schloss nach Neustadt an der Weinstraße.

„Keschde“ – wie Esskastanien genannt werden – sind reif. © Südliche Weinstraße

Viel Wissenswertes rund um die „Keschde“ lässt sich auch bei der Oldtimerbustour am 9. und 10. Oktober entdecken. Die Tour führt durch die Kulturlandschaft zwischen Edenkoben und St. Martin, Höhepunkt ist dabei eine Führung auf dem Friedensdenkmal. Die Genusstour beinhaltet die Verkostung von Pfälzer Weinen und Spezialitäten sowie ein Mittagessen. Die Teilnahme kostet 65 Euro pro Person. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.suedlicheweinstrasse.de/keschde. her