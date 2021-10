Sowohl in Biblis als auch in Philippsburg sind die Strommeiler längst vom Netz. Der Rückbau der Kernkraftwerke hat bereits begonnen. Sichtbarstes Zeichen war im Mai vergangenen Jahres die spektakuläre Sprengung der beiden Kühltürme in Philippsburg. Die Kraftwerke werden indessen früher verschwunden sein als der Atommüll. Der wird solange in den Standortzwischenlagern liegen bleiben, bis ein

...