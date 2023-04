Worms. Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Innenstadt hat am Donnerstagnachmittag gebrannt. Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Bewohner blieben unverletzt und konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

