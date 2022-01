Sinsheim. Aus bislang unbekannter Ursache ist es zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Sudetenstraße in Sinsheim-Rohrbach gekommen. Die Rettungskräfte sind aktuell noch im Einsatz, teilte die Polizei in einer ersten Pressemitteilung mit.

