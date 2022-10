Kellerbrand in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Kellerbrand hat in der Nacht auf Sonntag einen Feuerwehreinsatz in Ludwigshafen-Mundenheim ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen gegen 2 Uhr zum Brand in die Ebernburgstraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine Rauchentwicklung aus einem 2-geschossigen Wohngebäude festgestellt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Bewohner konnten sich eigenständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Es waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Technischen Werke Ludwigshafen.