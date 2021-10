Weinheim. Bei einem Brand in einem Weinheimer Hotel hat am Samstagmorgen ein Wäschetrockner im Keller Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, entwickelten sich die Flammen gegen 10 Uhr in der Goethestraße 2. Die Feuerwehr löschte den Brand in kurzer Zeit, sodass ein Personen- und Gebäudeschaden verhindert werden konnten. Die Hotelgäste und Mitarbeiter konnten im Anschluss das Hotel wieder betreten.

