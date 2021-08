Kellerbrand in einem Einfamilienhaus - 11 Haushalte ohne Strom

Ketsch. Wegen eines Kellerbrandes in der Nacht zum Montag haben derzeit 11 Haushalte in der Karl-Marx-Straße keinen Strom. Nach Angaben der Polizei, sei die Brandursache vermutlich ein Kabelbrand im Keller. Die drei Bewohner des betroffenen Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, die Bewohner aus den anliegenden Häusern wurden sicherheitshalber evakuiert. Verletzt wurde demzufolge niemand, der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Nach Überprüfung der Hauptstromleitung durch den Netzbetreiber musste die Stromversorgung von insgesamt 11 anliegenden Haushalten in der Karl-Marx-Straße aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden.

