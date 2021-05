Keine reale Bedrohung

Landau/Kandel. Mit einer Nachricht in einem sozialen Netzwerk hat der ehemalige Anführer der rechts gerichteten Initiative „Frauenbündnis Kandel“ die Landauer und Koblenzer Justiz beschäftigt.

Wie berichtet, hatte der Chef des Bündnisses der Landauer Landgerichtspräsidentin als Reaktion auf eine von ihr abgewiesene Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben, man werde sich gegebenenfalls „zum netten Plausch auf einer Terrasse“ wiedersehen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz wertete dies als Bedrohung, da die Formulierung offensichtlich Bezug auf die Ermordung des früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nehme. Das sieht die Kleine Strafkammer des Landgerichts Landau anders: Sie hat die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen Bedrohung abgelehnt und damit die Entscheidung des Amtsgerichts vom April bestätigt. Die Kammer hat zwar die Äußerung des Angeklagten als Bezugnahme auf die Ermordung des CDU-Politikers und damit als Todesdrohung verstanden. Sie hat jedoch die für die Verwirklichung des Tatbestandes der Bedrohung notwendige „ernsthafte In-Aussicht-Stellung“ nicht als erfüllt angesehen.

Mehrere Demonstrationen

Das „Frauenbündnis Kandel“ war 2017 nach dem Mord an der 15-jährigen Mia gegründet worden. Im Anschluss organisierte der Anführer der rechtsextremen und reichsbürgernahen Bewegung mehrere Demonstrationen. Zudem erweckte er in Flugblättern den Eindruck, das Bündnis bestehe aus Kandeler Frauen und Müttern, was nicht der Fall war. Bei weiteren Demonstrationen hatten sich immer wieder Angehörige der rechten Szene in dem südpfälzischen Ort versammelt. sin