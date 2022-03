Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, stellt nach dem Wochenende den automatisierten Versand von Genesenen- und Absonderungsnachweisen per Post ein. Das teilte das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Stichtag für die neue Regelung ist demnach der kommende Sonntagabend, 13. März.

„Da das Land und der Bund

...