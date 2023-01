Keine Freigabe für den Weinheimer Schlossbergtunnel

Weinheim. Seit dem vergangenen Donnerstag ist der Weinheimer Schlossbergtunnel gesperrt. Grund war ein Feuer in der Technikzentrale, die in einem Nebengebäude am Kreisel untergebracht ist. Ursprünglich hatte man im Weinheimer Rathaus gehofft, dass die Sperrung am 1. Februar wieder aufgehoben werden kann. Doch daraus wird vorerst nichts.

Lieferproblem bei Notstromanlage

Die Vollsperrung wird wohl noch „ein paar Wochen“ weiter bestehen. Das hat das Tiefbauamt der Stadt jetzt in Absprache mit der Feuerwehr mitgeteilt. Die sogenannte USV-Anlage für den Tunnel sei durch das Feuer zerstört worden. Eine Ersatzbeschaffung sei wegen der aktuellen Lieferengpässe bei Elektrogeräten nicht kurzfristig möglich. Die Abkürzung USV bedeutet „Unterbrechungsfreie Stromversorgung“, also quasi eine Notstromvorrichtung. „Sie ist für einen Tunnel dieser Länge aus Sicherheitsgründen zwingend vorgeschrieben“, so die Stadtverwaltung weiter.

Umleitung ohne größere Probleme

Positiv sei allerdings, dass die Umleitung über die Alte Grundelbachstraße in den vergangenen Tagen ohne größere Verkehrsstörungen funktioniert habe, wie die Verkehrsabteilung der Stadt bestätigte. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens wurde im früheren Fußgängerbereich vor dem Rewe-Markt eine Tempo-20-Zone eingerichtet, sodass der Verkehr auch in den Hauptverkehrszeiten gut fließen kann.

Für Berufspendler, die aus dem Odenwald kommen, gibt es aber auch eine gute Nachricht. Die Vollsperrung der Kreisstraße 4125 zwischen Unter- und Oberflockenbach, die wegen des zwischenzeitlichen Wintereinbruchs schon einmal verlängert worden war, soll nun tatsächlich am Donnerstag, 2. Februar, aufgehoben werden. Die Pressestelle des Rhein-Neckar-Kreises fügte vorsichtshalber noch diesen Hinweis hinzu: „Das gilt wie immer unter dem Vorbehalt, dass nichts Unvorhergesehenes passiert.“