Keine Folgen im Bistum Speyer

Speyer. Nach dem öffentlichen Outing von queeren Geistlichen und anderen Mitarbeitenden in der katholischen Kirche hat unter anderem der Generalvikar des Bistums Speyer, Andreas Sturm, in sozialen Netzwerken wie „Facebook“ und „linked.in“ klare Worte gefunden. Er schrieb: „Ein offenes Bekenntnis zur Homosexualität hat im Bistum Speyer keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Für dieses Statement dankten ihm in der Kommentarspalte Gläubige und Nichtgläubige. Trotzdem bleibt die Thematik brisant, wie die Nachfrage einer Mitarbeitervertreterin einer anderen Diözese auf Sturms Aussage hin zeigt. Sie wollte vom Generalvikar wissen, ob das bedeute, dass eine Gemeindereferentin ihre Partnerin heiraten und eine Familie gründen könne, ohne von ihrem Arbeitgeber – der katholischen Kirche – von der Seelsorge entbunden zu werden?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Loyalitätspflicht abschaffen“

Sturms Antwort: „Ich wäre froh, wenn wir hier schon weiter wären.“ Er setze seine Hoffnung hier auf den Synodalen Weg. Die Synodalversammlung befasse sich Anfang Februar genau damit. Es brauche diese Veränderung in der Grundordnung. Bisher steht eineLoyalitätsverpflichtung gegenüber der katholischen Kirche faktisch über dem Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes. Das müsse am besten abgeschafft werden, so Sturm öffentlich. sal