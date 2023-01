Keine Fahrkarte: Zugbegleiter schubst Mädchen in Limburgerhof aus dem Zug

Limburgerhof. Ein Zugbegleiter hat am Dienstag ein Mädchen am Bahnhof Limburgerhof aus dem Zug gestoßen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte der Zugbegleiter gegen 22 Uhr die Fahrkarten der Passagiere der S-Bahn auf der Strecke von Ludwigshafen am Rhein Richtung Neustadt an der Weinstraße. Als das vermutlich minderjährige Mädchen kein gültiges Ticket vorweisen konnte, packte er es am Arm und zerrte es grob Richtung Zugausgang. Als der Zug am Bahnhof Limburgerhof anhielt, stieß er das Kind aus dem Zug. Zeugen sprachen den Zugbegleiter daraufhin an und notierten sich seinen Namen. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Weitere Zeugen sowie die Geschädigte werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631 340730 zu melden.

