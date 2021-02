Neustadt. In Neustadt-Gimmeldingen wird es wegen der Pandemie auch in diesem Jahr kein Mandelblütenfest geben. Das teilte die Ortsvorsteherin Claudia Albrecht mit. Das beliebte Weinfest war bereits 2020 wegen Corona ausgefallen. Viele Besucher zog es trotzdem zu den Mandelblüten. Um das zu vermeiden, mahnt die Ortsvorsteherin, die aktuelle Lage ernst zu nehmen und nicht nach Neustadt-Gimmeldingen zu kommen. Menschenmassen seien derzeit unbedingt zu vermeiden, appelliert Albrecht vor der Mandelblütensaison.

„Wir haben mit einem Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit unserem Oberbürgermeister vorgesorgt“, betont Albrecht. Falls doch zu viele Touristen in die Ortschaft strömen, werden Sperrungen aufgestellt.

Damit diese Sperrungen nicht nötig werden, soll es Alternativen geben. Zum einen will die Ortsverwaltung ab Mitte Februar zwei Meter große Mandelbäume zum Verkauf anbieten, die selbst eingepflanzt werden können. „Mit etwas Glück kann man in ein paar Wochen dann die Mandelblüten im eigenen Garten erleben“, so Albrecht. Zudem werden verschiedene Pakete für den Genuss zu Hause offeriert. Über die Website der Ortsverwaltung können Genießer Wein- und Erlebnispakete bestellen und diese dann im eigenen Wohnzimmer verkosten.

Das Mandelblütenfest eröffnet normalerweise traditionell die Weinfestsaison in der Pfalz. Dabei liegt der Termin zwar in der Regel im März. Das genaue Datum hängt jedoch vom Austrieb der Mandelblüten und den Witterungsverhältnissen ab. Es wird jährlich vom Gimmeldinger Festausschuss an einem Montag für das darauffolgende Wochenende bestimmt.