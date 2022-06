Viernheim. Unbekannte Diebe haben in der Nacht zwischen Samstag- und Sonntagmorgen in der Straße Hinter den Zäunen, in der Nähe der Ladenburger Straße, den Katalysator von einem dort abgestellten Toyota Prius gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto mit einem Hebewerkzeug hochgehoben, sodass die Täter den Katalysator entfernen konnten. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06252 /7060 zu melden.

