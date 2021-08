Plankstadt. Ein Renault Kastenwagen ist am Samstagnachmittag in Plankstadt komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Fahrzeug wegen einem technischen Defekt in Brand. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die K4147 zwischen der B535 und der Bruchhäuser Straße war vorübergehend gesperrt.

