Landau. Ausgerechnet am Ostersonntag haben zwei bislang unbekannte Frauen ein Kaninchen ins Dromedargehege des Landauer Zoos geworfen. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich nicht etwa um einen Spontanbesuch eines Osterhäschens bei den Höckertieren, sondern um eine Tieraussetzung. Zeugen hätten die Frauen beobachtet, als sie einen Transportkorb über den Zaun in das Gehege geworfen hätten. Dem Kaninchen der Rasse „Deutscher Riese“ war der Wurf über vier oder fünf Meter schlecht bekommen, wie der verständigte Zoodirektor feststellte. Durch den Aufprall habe sich das Tier eine blutende Wunde am Schwanz zugezogen. Ob eine Schwanzfraktur vorliegt, müsse untersucht werden. Gegen die beiden Frauen wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. lrs

AdUnit urban-intext1