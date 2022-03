Kampfflugzeuge durchbrechen Schallmauer: Lauter Knall im Südwesten

Stuttgart. Zwei laute Knallgeräusche sind am Freitag im Großraum Stuttgart und in weiten Teilen Baden-Württembergs zu hören gewesen. Zwei Kampfflugzeuge durchbrachen die Schallmauer, wie die Polizei mitteilte. Ein Sprecher der Luftwaffe gab auf Anfrage an, dass wegen des Einsatzes der beiden Eurofighter keine Gefahr ausging. Es habe sich lediglich um einen Routine-Einsatz gehandelt, dass ein Flugzeug im deutschen Luftraum wohl wegen eines Zahlendrehers bei der Funkfrequenz ohne Funkkontakt unterwegs gewesen sei.

Die Bundeswehr wurde von der zivilen Flugsicherung darüber alarmiert. Somit stiegen die Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau auf, um das betroffene Flugzeug darauf aufmerksam zu machen. Mittelst international standardisierter Handzeichen wurde der Pilot darüber informiert, berichtete der Sprecher weiter. Schließlich war der Funkkontakt zur zivilen Flugsicherung um 14.10 Uhr wieder hergestellt und der Einsatz für die Luftwaffe beendet. Sie kehrten zu ihrem Stützpunkt zurück.

Auch die Polizei bestätigte, dass von den Eurofightern keine Gefahr ausging. Die Beamten hatten zahlreiche besorgte Anrufe erreicht. (mit dpa)