Kälte bremst Ernte - Wetter macht Spargel rar

Rhein-Neckar. Das kühle Wetter im Frühjahr macht den Spargel teurer. In der ersten Hälfte der Saison, die bis zum 24. Juni dauert, blieben die Erträge hinter den Vorjahren zurück, wie eine Umfrage bei deutschen Spargelbauer-Verbänden ergab. „Wenn die Sonne fehlt, kann sich die Erde nicht erwärmen“, so der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer, Simon Schumacher. Und ohne Wärme wächst Spargel nicht.

AdUnit urban-intext1

Rund zwölf bis 14 Euro müssten Kunden derzeit für ein Kilo Spargel zweiter Klasse bezahlen, so Schumacher. Das sei der Spargel, den man für gewöhnlich im Supermarkt bekommt. Der gute „Sonntagsspargel“ koste ein bis drei Euro mehr je Kilo. Wer mit Bruch oder verfärbten Köpfen leben könne, komme vor allem bei Direktvermarktern aber auch günstiger an das Gemüse.

Ernten überlappen sich

Die Landwirte unterscheiden späte von frühen Spargelsorten, die eigentlich ab Ende März bis Mai geerntet werden können. Bei den späten Sorten beginne die Ernte in der Regel Ende Mai. Dieser Wechsel von frühen auf späte Sorten könnte den Verbrauchern Freude machen. Weil sich die Erntezeiten teils überlappen, könnte es in einigen Regionen kurzzeitig mehr und damit auch billigeren Spargel geben, hieß es.

Nach Angaben des süddeutschen Verbandes wurden 2020 in Deutschland 117 563 Tonnen Spargel geerntet – weniger als in den vier Jahren zuvor. Allerdings hatten die Bauern auch Probleme, ausreichend Erntehelfer zu bekommen, weil viele aus dem Ausland nicht einreisen durften. Das sei dieses Jahr kein Problem mehr, so die Verbände.

AdUnit urban-intext2