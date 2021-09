Kabelbrand legt Bahnverkehr in Weinheim zeitweise lahm

Weinheim. Bei einem Brand in einem Schacht sind in Weinheim Lampen und zwei Ticketautomaten an einer Straßenbahn-Haltestelle ausgefallen. Während des Einsatzes der Feuerwehr am Mittwochmorgen musste der Bahnverkehr zeitweise stillgelegt werden, wie die Polizei mitteilte. Ursächlich für das Feuer sei vermutlich eine brennende Zigarette gewesen, die unachtsam in einen Gully geworfen worden sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dadurch habe sich der Brand entwickelt, der auf mehrere Kabel in einem Schacht übergriff und diese beschädigte. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge daher wegen fahrlässiger Brandstiftung und hofft auf Hinweise von Zeugen. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst noch unklar.