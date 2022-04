Jungforscher geehrt

Rhein-Neckar. Das Team Lale Memis (Gymnasium Mainz-Oberstadt) und David Dühr (Gauß Gymnasium Worms) sowie David Sauer vom Gymnasium am Kaiserdom Speyer sind Landessieger beim 57. „Jugend forscht“-Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz. Wie die BASF als Ausrichter des Wettbewerbs am Donnerstag mitteilte, ehrten Landeswettbewerbsleiter Raimund Leibold und Landespatenbeauftragter Joachim Wünn von BASF SE die Jungforscher in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Physik, Mathematik/Informatik und Technik.

Zum Bundesfinale nach Lübeck

Lale Memis aus Mainz und David Dühr aus Worms konnten die Jury im Bereich Biologie mit ihrer Forschung zum Thema „TRNP1 als Krebstarget – ein neuer Ansatz gegen das Wachstum von Krebszellen?“ überzeugen. David Sauer aus Mühlhausen wurde Erstplatzierter in der Kategorie „Beste interdisziplinäre Arbeit“. Sein Thema lautetet „Wirkungsmechanismen von Dihydroxybenzenen in Pflanzen“. Alle drei forschten bereits am Heidelberger Life-Science Lab am Deutschen Krebsforschungszentrum.

David Sauer aus Speyer hat die Jury mit seiner Forschung überzeugt. © privat

Die Siegerinnen und Sieger dürfen sich über Sach- und Geldpreise sowie Forschungspraktika freuen. Für sie geht es dann weiter zum Bundesfinale von „Jugend forscht“, das vom 26. bis 29. Mai in Lübeck stattfindet.

