Jungforscher erfolgreich

Rhein-Neckar. Beim Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ sind auch mehrere Projekte aus der Region unter den Preisträgern. Diese wurden am Sonntag bei einer digitalen Veranstaltung bekannt gegeben. Die ersten Plätze sicherten sich unterdessen Nachwuchsforscher aus anderen Ecken Deutschlands.

Über den dritten Platz in der Kategorie Biologie darf sich David Sauer vom Speyerer Gymnasium am Kaiserdom freuen. Er hat an umweltverträglichen Herbiziden auf Brennnesselbasis geforscht. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. Einen Sonderpreis im Bereich Mathematik/Informatik für eine „Arbeit auf dem Gebiet der Umwelttechnik“ erhalten Mario Schweikert (17) vom Neustadter Leibnitz-Gymnasium und Maria-Theresa Licka (18) von der Elisabeth-von-Thadden-Schule Heidelberg. Die beiden haben eine Smartphone-App programmiert, die Schädlingsbefall an Weinblättern frühzeitig identifizieren soll. Die Anwendung bestimmt zudem die Art und Ausbreitung der Rebkrankheit und führt so zu einem verminderten Einsatz von Pestiziden. Der Preis ist ebenfalls mit 1500 Euro dotiert.

Grund zur Freude hat auch der 17-jährige David Christopher Weiß aus Lampertheim. Er hat ein Gerät entwickelt, das registriert, wenn Verkehrsteilnehmer Rettungsgassen blockieren oder gar nicht erst bilden, und diese Informationen an die Behörden weiterleitet. Mit der Emergancy Lane Camera (ELC) hat er einen Sonderpreis im Bereich Arbeitswelt erreicht und erhält ebenfalls 1500 Euro. jei