Junger Mann wirft Böller in Mülltonnen - Haftbefehl gegen 20-Jährigen

Sinsheim. Auf Antrag Staatsanwaltschaft Heidelberg ist Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen erlassen worden. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, steht er im dringenden Verdacht, Böller in eine Mülltonne in Sinsheim-Eschelbach geworfen zu haben. Der Vorfall ereignete sich am 7.Januar gegen 23 Uhr. Durch die Explosion fing die Mülltonne, die an einer Hauswand lehnte, an zu brennen. Das Feuer erfasste die beiden daneben stehenden Mülltonnen und beschädigte die Hauswand und zwei Fensterrahmen. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt, die Mülltonnen von der Hauswand weggezogen und somit einen größeren Schaden verhindert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch Hinweise eines weiteren Zeugen konnte der mutmaßliche Täter am 19. Januar festgenommen werden. Der von der Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.