Neustadt/Weinstraße. Aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen kam es zu einem Fall von Körperverletzung am Dienstagmittag. Wie die Polizei mitteilte, bat zunächst eine 52-Jährige, einen jungen Mann zur Seite zu treten, damit sie einen Brief einwerfen könne. Der Angesprochene tat das, schlug der Frau danach aber auf die Wange, verfolgte sie zu ihrem Wagen und schlug mehrfach mit mitgeführten Müllbeutelrollen auf sie ein. Erst nach dem eine Zeugin auf die Szene aufmerksam wurde, flüchtete der Angreifer. Laut der Beamten erlitt die Geschädigte Rötungen und Schmerzen an der Wange. Auch an ihrem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren