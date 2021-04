Waldsee. Ein achtjähriger Junge ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte fuhr ein 18-jähriger Autofahrer gegen 14.45 Uhr in der Akazienstraße in Richtung Neuhofener Straße. An der Einmündung zur Lutzenstraße hätte er laut Polizei noch nach rechts geschaut, als plötzlich ein Junge auf seinem Roller auf der falschen Straßenseite um die Kurve gekommen sei. Der Autofahrer habe noch versucht nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den Unfall erlitt der Achtjährige eine Unterschenkelfraktur.

AdUnit urban-intext1

Eine Anwohnerin leistete erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden verständigt und kamen vor Ort. Am Auto entstand nur ein geringer Sachschaden.