Junge Männer schießen mit Schreckschusswaffe in Frankenthal

Frankenthal. Schüsse sind am Freitagnachmittag in Frankenthal gefallen. Anwohner am Foltzring meldeten zwei Männer auf einem Roller, die während der Fahrt mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben sollen, berichtet die Polizei. Ein betrunkener 18-Jähriger fuhr den Roller, während sein 21-jähriger Beifahrer illegal die Waffe mit sich führte. Da mit dem Fahrzeug bereits im März eine Straßenverkehrsgefährdung begangen wurde, stellte die Polizei den Roller sicher. Gegen beide jungen Männer wurden Verfahren eingeleitet.

