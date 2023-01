Junge Ladendiebe in Landau beleidigen Polizei

Landau. Drei Heranwachsende haben am Freitagabend in einem Landauer Supermarkt Lebensmittel konsumiert, ohne diese zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der Ladendetektiv die drei, wie sie Essenspackungen aufrissen und die darin enthaltenen Lebensmittel aßen. Die leeren Verpackungen legten sie zurück in die Auslage und passierten anschließend den Kassenbereich.

Die benachrichtigte Polizei sprach die Heranwachsenden an, die sich gegenüber den Beamten aggressiv verhielten und diese beleidigten. Das Trio muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit rund zehn Euro an.