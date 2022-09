Junge Frau am Bensheimer Bahnhof sexuell belästigt

Bensheim. Eine 17-Jährige ist am Montag am Bensheimer Bahnhof von einem Mann sexuell belästigt worden. Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu der Tat im Bereich von Gleis 4. Dort trat ein 1,75 bis 1,80 Meter großer Mann gegen 12.15 Uhr an die junge Frau heran, berührte sie unsittlich am Oberkörper und rannte in Richtung der Unterführung davon. Der Flüchtende hatte kurze Haare, die braun oder blond gewesen sein sollen. Er trug eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Beamtinnen und Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und suchen Augenzeugen des Vorfalls. Diese oder andere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Heppenheim zu melden, Telefon 06252/7060.