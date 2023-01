Jugendvertretergremium in Heddesheim: Frist für neue Kandidaten verlängert

Heddesheim. Das Jugendvertretergremium (JVG) sucht neue Kandidaten, die in Heddesheim mitreden wollen. Das teilte das Jugendhaus Just mit. Bis Montag, 16. Januar, können sich Interessierte bewerben. Das Gremium besteht aus sieben Jugendvertretern, die von den Heddesheimer Jugendlichen gewählt werden und das Amt für zwei Jahre übernehmen. Ihr Ziel bestehe darin, sich für die Jugend im Ort einzusetzen, hieß es. Bewerben können sich alle 13- bis 21-Jährigen, die in Heddesheim wohnen. Weitere Infos unter Telefon 06203/492293 oder per Mail an jugendhaus_just@t-online.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1