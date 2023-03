Jugendschutz-Kontrollen in Landau - Verstöße an Schulen, Bahnhöfen und Diskotheken

Landau. Das Ordnungsamt der Stadt Landau hat vergangene Woche bei rund 250 Jugendschutz-Kontrollen im Umfeld von Schulen, an Bahnhöfen und in Diskotheken zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, wurden auch Testkäufe durchgeführt.

Die Beamten kontrollierten rund 200 Personen, die rauchten oder Alkohol tranken und nicht unbedingt volljährig aussahen. Hierbei wurden 18 Verstöße rund um weiterführende Schulen, in der Fußgängerzone, in Parks und an Bahnhöfen festgestellt. Bei elf Testkäufen in Supermärkten und anderen Geschäften kam es zu fünf Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz.

Von 18 Gaststätten, Rauchergaststätten und Shisha-Bars hatten zwei keinen oder einen veralteten Aushang zum Jugendschutzgesetz. Kontrolliert wurden außerdem Diskotheken, Spielhallen und Wettannahmestellen. Das Ordnungsamt will nach Angaben der Stadt vergleichbare Kontrollwochen ohne Vorankündigung künftig häufiger durchführen – auch zu anderen Schwerpunktthemen und in Kooperation mit der Polizei.