Jugendlicher wird im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum von Gruppe angegriffen

Viernheim. Ein Jugendlicher ist am Samstag im Bereich des oberen Parkdecks im Parkhaus am Rhein-Neckar-Zentrum von einer Gruppe zusammengeschlagen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren an dem Angriff etwa sieben bis zehn Minderjährige im Alter zwischen 12 und 14 Jahren beteiligt.

Der erste Kontakt zwischen dem Verletzten und den Tätern soll im Bereich des Haupteingangs des Rhein-Neckar-Zentrums gegenüber dem Kinopolis stattgefunden haben. Im weiteren Verlauf sei der Jugendliche durch die Täter zu dem Parkhaus und über das Treppenhaus von diesem aufs oberste Parkdeck gedrängt worden. Dort wurde ihm durch Tritte und Schläge zugesetzt.

Der Jugendliche erlitt Prellungen im Gesicht, am Kopf sowie am Oberkörper, weswegen er zwecks weiterer Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/94400 bei der Polizei zu melden