Jugendlicher stürzt in Landau von Hausdach rund vier Meter in Tiefe - verletzt

Landau. Ein Jugendlicher ist in Landau in der Nacht auf Dienstag von einem Hausdach gestürzt. Nach Angaben der Polizei kletterte der 15-Jährige zusammen mit drei weiteren Jugendlichen gegen 2.30 Uhr auf das Flachdach eines Hauses. Eigenen Angaben zufolge wollte das Quartett den Abend „gemütlich ausklingen lassen“. Der 15-Jähriger übersah einen Vorsprung und stürzte etwa drei bis vier Meter in einen Innenhof. Er konnte zunächst nur über Leitern der Feuerwehr erreicht und erstversorgt werden. Nachdem der Zutritt zum Innenhof ermöglicht war, wurde der 15-Jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Fünfjähriger von Dach gerettet

Rechtzeitig von einem Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet hingegen hat die Polizei ein fünfjähriges Kind am Dienstagmorgen in Landau. Der Junge war über ein Dachfenster auf das Dach des Hauses geklettert und saß schließlich in einer Höhe von rund acht Metern an der Dachkante fest, da er nicht mehr eigenständig zurück in die Wohnung gelangte.

Nach dem Eintreten der Wohnungstür, kletterte ein Polizeibeamter aus dem Dachfenster und zog den Jungen zurück in die Wohnung. Kurze Zeit später kam die Mutter des Jungen nach Hause. Sie war einkaufen gegangen, als der Junge und seine jüngeren Geschwister noch schliefen. Warum der fünfjährige Junge aus dem Dachfenster kletterte, konnte nach Polizeiangaben nicht geklärt werden.