Jugendlicher schlägt 75-Jährigen am Bahnhof - Zeugen gesucht

Bürstadt. Ein 75-Jähriger ist am Bürstädter Bahnhof von einem Jugendlichen am Mittwoch körperlich angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann gegen 17.40 Uhr drei Jugendliche an, die sich am Bahndamm der Linie zwischen Frankfurt und Mannheim zu schaffen machten. Einer der drei Jungen schlug ihm darauf direkt ins Gesicht, während die anderen zwei die Flucht ergriffen. Nach einem kurzen Gerangel konnte auch der dritte in Richtung Dammstraße fliehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er wird als 1,85 Meter groß, zwischen 16 und 18 Jahre alt und mit kurzem Haarschnitt beschrieben. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen und verlor seine Brille.

Zeugen mit Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/ 9440-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2