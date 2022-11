Jugendlicher erpresst und würgt 10-jähriges Kind

Heuchelheim. Ein Jugendlicher hat am Donnerstagnachmittag einen 10-jährigen Jungen in Heuchelheim erpresst und gewürgt. An einer Bushaltestelle schubste der 13-Jährige den Jungen aus dem Bus und forderte ihn auf, ihm sein Handy auszuhändigen, berichtet die Polizei. Der 10-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Erpresser würgte den am Boden liegenden Jungen, bis schließlich eine Passantin eingriff und beide Parteien voneinander trennen konnte. Der 13-Jährige flüchtete unerkannt noch vor Eintreffen der Polizei.

