Jugendlicher bedroht 10-Jährigen mit Klappmesser

Frankenthal. Ein 10-jähriges Kind ist am Samstagnachmittag in einem Parkhaus in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zum Opfer eines versuchten Raubes geworden. Nach Angaben der Polizei soll dort ein Unbekannter unter Vorhalt eines schwarzen Klappmessers das Geld des Kindes gefordert haben. Als der 10-Jährige versuchte mit seinem Fahrrad zu flüchten, soll der Täter daraufhin das Hinterrad des Fahrrads zerstochen haben. Anschließend soll er geflüchtet sein. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 16 bis 18-jährigen jungen Mann handeln, der zum Tatzeitpunkt laut Polizei mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Umhängetasche der Marke Nike bekleidet war.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06233/3130 bei der Polizei zu melden.