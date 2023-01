Jugendlichen in Ludwigshafen angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Vierzehnjähriger ist am Mittwochabend in Ludwigshafen von einem Auto angefahren - die bislang unbekannte Fahrerin fuhr einfach weiter, ohne sich um den leicht Verletzten zu kümmern. Nach Angaben der Polizei sei das dunkle Fahrzeug gegen 17.30 Uhr aufgrund einer kreuzenden Straßenbahn in der Wredestraße rückwärts gefahren und touchierte dabei den Jugendlichen, der dabei war, die Straße zu überqueren. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden

