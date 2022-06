Schifferstadt. Zwei Jugendliche haben am Freitagabend ein Gebüsch in Schifferstadt in Brand gesetzt. Eine Zeugin fotografierte laut Polizei die beiden Mädchen, wie sie mit einem Feuerzeug die Sträucher in der Maxstraße in Flammen setzten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen bevor er auf ein angrenzendes Waldstück übergriff. Nach beiden Täterinnen wird derzeit gefahndet. Zeugen mit weiteren Hinweisen zu den Mädchen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/495-0 zu melden.

