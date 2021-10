Jugendliche wird von Auto erfasst und verletzt - Verursacher flüchtet

Frankenthal. Eine 17 Jahre alte Jugendliche ist in Frankenthal von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, überquerte die 17-Jährige am Dienstagmorgen die Straße „Am Kanal“. Dabei verlor sie ihre Mund-Nasen-Maske und ging wieder zurück auf die Straße. In dem Moment bog ein Auto aus der Mierendorfstraße und erfasste die Jugendliche mit der Stoßstange am Brustkorb.

Der Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Pkw mit Frankenthaler (FT) Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen melden sich unter den Telefonnummern 06233/313-0 oder 06237/934-1100 bei der Polizei.